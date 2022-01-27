عراقي يقر بالذنب في قيادته عملية احتيال على برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة

2022/01/27 | 16:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة العدل الأميركية إن مواطنا عراقيا أقر بالذنب في تهمة التآمر على الولايات المتحدة فيما يتعلق بدوره في مخطط للاحتيال على برنامج اللاجئين الأميركي.

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