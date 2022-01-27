2022/01/27 | 16:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الصحة: 7609 إصابات جديدة بكورونا و11 حالة وفاة خلال 24ساعة » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 16:21

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