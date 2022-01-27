2022/01/27 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أكدت قيادة العمليات المشتركة، الفريق اول الركن عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، أن الشريط الحدودي العراقي السوري متماسك وممسوك بقوة حديدية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشتركة تطمئن: الخط الحدودي العراقي - السوري ممسوك بقوة حديدية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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