المشتركة تطمئن: الخط الحدودي العراقي - السوري ممسوك بقوة حديدية

2022/01/27 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أكدت قيادة العمليات المشتركة، الفريق اول الركن عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، أن الشريط الحدودي العراقي السوري متماسك وممسوك بقوة حديدية.

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