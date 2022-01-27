البرلمان يحدد موعد جلسة اختيار رئيس الجمهورية

2022/01/27 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بيان

عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس الموافق 27 كانون الثاني 2022، اجتماعاً للتباحث حول الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية.

وتقرَّر خلال الاجتماع:

١) إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين المقبل الموافق 31 كانون الثاني، بعد استكمال الإجراءات القانونية استناداً لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012.

٢) تحديد يوم الاثنين الموافق ٧ شباط موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية. رئاسة مجلس النواب

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