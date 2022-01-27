عقيدة بوتين - عبدالرزاق دحنون

2022/01/27 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون تكتب أنجيلا ستينتفيمجلة فورين أفيرز 27/1/2022هي مجلة أميركية تصدر كل شهر عن مجلس العلاقات الخارجية، وهو خلية تفكير مستقلة متخصصة في السياسة الخارجية.



ظهر العدد الأول عام1922الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا هي حساب استغرق صنعه 30 عامًا.



يتعلق الأمر بما هو أكثر بكثير من أوكرانيا وعضوية الناتو المحتملة.



إنه يتعلق بمستقبل النظام الأوروبي الذي تم تشكيله بعد انهيار الاتحاد السو ......





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