إسرائيل وكازاخستان وآسيا الوسطى(2 من 2) - نهاد ابو غوش

2022/01/27 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش من المستبعد أن تتدخل إسرائيل بشكل مباشر في كازاخسستان، ليس هناك ما يدعوها للانحياز لهذا الطرف أو ذاك طالما أن النار بعيدة عن حدودها ، ولا يضيرها أن ينتصر أنصار موسكو او الموالون للغرب، ولا تعنيها مصالح الشعب الكازاخي ونظامه السياسي في شيء إلا بمقدار ما ينسجم ذلك مع مصالحها وفرصها في المستقبل، ولذلك هي سوف تنتظر وتتعامل مع من ينتصر.في ظروف أخرى ، وفي افريقيا تحديدا، عمدت إسرائيل إلى اللعب على التنا ......





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