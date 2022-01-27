2022/01/27 | 16:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمطالبة بالتعيين..متظاهرون يقطعون جسري النصر والزيتون في الناصرية يتبع..

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متظاهرون يقطعون جسري النصر والزيتون في الناصرية أولاً على ايرث نيوز.

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