2022/01/27 | 16:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. نشر ملصقات في بغداد تمهيدا لتظاهرة حاشد رافضة لترشيح زيباري) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. نشر ملصقات في بغداد تمهيدا لتظاهرة حاشد رافضة لترشيح زيباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).