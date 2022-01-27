شبكية العين تتنبأ بالنوبة القلبية قبل عام بنسبة 80%

2022/01/27 | 16:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..توصل علماء وباحثون إلى طريقة دقيقة لقياس إمكانية حدوث نوبة قلبية في العام المقبل لدى المرضى، من خلال فحص يجرونه داخل شبكية العين عن طريق الذكاء الاصطناعي.طور العلماء نظام ذكاء اصطناعي (AI) يمكنه تحليل فحوصات العين التي يتم إجراؤها خلال الزيارات الروتينية لاختصاصي العيون أو عيادة العيون، حيث يستطيع النظام تحديد المرضى […]

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