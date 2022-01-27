الكهرباء تعلن تأمين رواتب موظفي العقود لشهر كانون الثاني

2022/01/27 | 16:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الكهرباء، تأمين رواتب موظفي العقود للشهر الحالي.

وذكر بيان للوزارة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنه "تم تأمين رواتب موظفي العقود لشهر كانون الثاني وعلى (السلم القديم)"، مؤكدًا "التوقيع على صكوك الرواتب كاملة".

ودعا البيان جميع تشكيلات الوزارة والشركات العامة إلى "إرسال مخوليهم لتسلُّم الصكوك بغية إطلاقها ودفعها كرواتب لمنتسبيها من العقود".

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