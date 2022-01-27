محافظة صلاح الدين تتخذ إجراءً لوقف الفساد بجباية جسر الفتحة

2022/01/27 | 16:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح العبيديأعلن محافظ صلاح الدين عمار الجبر، اليوم الخميس، اتخاذ إجراء لوقف الفساد بجباية جسر الفتحة.وقال الجبر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تسعيرة جباية الجسر محددة بألف دينار عراقي فقط، وهنالك أطراف تستغل مع جهات معينة الامر لرفع التسعيرة إلى 5000 دينار"، مضيفا: "قبل شهر أصدرت قراراً بإغلاق هذا الجسر ووصلتني مناشدات من الأهالي بأن إغلاقه سبب أزمة أكبر ونرجو اعادة فتحه".وأضاف، أنه "تم فتح الجسر مع وضع مفرزة شرطة ولكن العملية لاتزال مستمرة بالتجاوزات".وتابع أن "المحافظة ليس لديها بديل عن الجسر للمواطن"، مبينا أن "الاجراءات التي تتخذ ترد بشكل سلبي".وأشار إلى أنه "اتخذنا إجراء بإبلاغ المعاون الأمني بتعيين 3 موظفين من المحافظة، وسنحاول العمل على حل الموضوع خلال اسبوع".

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