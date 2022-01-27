الكاظمي يوجه بمنح الأكاديمية قطعة أرض لإقامة مبنى لها

2022/01/27 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بمنح أكاديمية المحاربين الصغار لرعاية الأطفال من ذوي الهمم في محافظة البصرة قطعة أرض لإقامة مبنى لها بعد أن تأخرت لخمس سنوات.

كما وجه الكاظمي خلال زيارته محافظة البصرة وزارة الصحة بالتكفل بكامل الرعاية الصحية للملتحقين، وتأمين حاجاتهم الأساسية، وسد النواقص وبما يرتقي بمستوى الخدمة المقدمة للأطفال من ذوي الهمم، فيما وجّه محافظ البصرة بتقديم كل أشكال الدعم للأكاديمية.

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