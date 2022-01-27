الفتلاوي: الصدر طرح وزارة الداخلية على العامري مقابل عدم اشراك المالكي

2022/01/27 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تحالف الفتح بزعامة هادي العامري عن تقديم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حقيبة وزارة الداخلية الى الفتح مقابل فك التحالف مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي واستبعاد الأخير من المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي ان قوى الاطار التنسيقي ترفض ترك زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي منفرداً في المعارضة وعدم مشاركته في الحكومة المقبلة على الرغم من امتلاك ائتلافه عددا كبيرا من المقاعد البرلمانية خصوصاً ان مقاعد ائتلاف المالكي تخوله شغل 3 حقائب وزارية في الحكومة المقبلة ..



وبين ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قدم الى زعيم تحالف الفتح هادي العامري حقيبة وزارة الداخلية مقابل ترك المالكي والدخول في تحالف واحد مع الكتلة الصدرية والتوجه نحو تشكيل حكومة الأغلبية مؤكدا رفض العامري هذا الامر واصراره على ان الاطار يتحالف بكل قواه مع التيار من دون اقصاء احد من اطرافه او الذهاب الى المعارضة او المقاطعة

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