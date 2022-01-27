تحديد السابع من الشهر المقبل موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

2022/01/27 | 16:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعاً للتباحث حول الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية.

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وذكر بيان صدر عن الدائرة الإعلامية للمجلس تلقى "ناس" نسخة منة منه (27 كانون الثاني 2022)، إنه "تقرر إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين المقبل الموافق 31 كانون الثاني، بعد استكمال الإجراءات القانونية استناداً لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012".

وأضاف، انه تم "تحديد يوم الاثنين الموافق ٧ شباط موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".

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