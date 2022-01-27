كوريا الجنوبية تهزم لبنان ضمن تصفيات المونديال وتتصدر مجموعتها مؤقتا

2022/01/27 | 16:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تصدر منتخب كوريا الجنوبية، بعد هزيمة المنتخب اللبناني، اليوم الخميس، بهدف دون رد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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