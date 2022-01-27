زركار أمين لـ”المعلومة”: لن أتنازل عن الترشيح لرئاسة الجمهورية

2022/01/27 | 16:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..أكد المرشح لرئاسة الجمهورية القاضي رزكار محمد أمين، الخميس، بأنه مستمر بالترشح للمنصب رغم الخلافات الكردية.وقال محمد أمين لوكالة / المعلومة /، “أنا مستمر بالترشح لرئاسة الجمهورية بسبب إيماني بالديمقراطية، رغم معرفتي بالاتفاقات السياسية التي تحدد الرئاسات الثلاث”.وأضاف، “لدي ثقة بعدد من النواب والكتل بأنها ستكون حريصة على اختيار المرشح الأنسب والأفضل […]

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