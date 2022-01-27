الأزمة الروسية - الأوكرانية إلى أين؟ - سنية الحسيني

2022/01/27 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني هو حراك دبلوماسي نشط تشهده القارة الأوروبية، وتقوده فرنسا، لخفض درجة التوتر الذي تصاعد مؤخراً بين روسيا من جهة وأوكرانيا والولايات المتحدة وحلف الناتو والدول الغربية من جهة أخرى، ووعد الأمين العام لحلف الناتو، بالرد سريعاً بالتوافق مع الجانب الأميركي، على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية التي تتمحور حول تمدد حلف الناتو شرقاً، وانسحاب القوات والعتاد العسكري للحلف من الدول التي لم تكن أعضاء فيه ق ......





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