اهكذا هو الصدق والنزاهة يا رفيق (سلم علي)؟ - مازن الحسوني

2022/01/27 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني -أحد الشيوخ اراد ان يفند نظرية داروين حول أصل الأنسان .فقال للناس أن داروين يقول بأن أصل الأنسان قرد .هذا يعني بأن جدي هو قرد وهاي ممكن أقبلها ،أجدادكم قرود ممكن أن تقبلوها .لكن الحسين أبا عبد الله هل تقبلون أن يكون جده قرد ؟* أردت البدء بهذه الواقعة لكي أوضح للجميع بطبيعة الأساليب التي تتخذ عند البعض عندما تنقصهم الحجة في الأقناع العلمي أو المعرفي ولهذا يلجأون للتأثير العاطفي على الجمهور المس ......





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