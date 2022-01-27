الانتهازية السياسية وثورة يناير! - سعيد علام

2022/01/27 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام "الحماسة والوعي الناقد، هما كل ما نحتاجه."روزا لوكسمبورجبالرغم من الانتكاسة، وكل شئ، تظل حقيقة انه بعد 25 يناير 2011، قفز وعي وعدد المصريين الذين اصبحوا مهتمين بالشأن العام، الى مستويات اعلى، وعدة ملايين.



وان كان هذا هو الانجاز الوحيد لثورة 25 يناير، فهو كاف.البرادعي والنخبة، ولعبة الكراسي الموسيقية!من البديهى ان محاولة استخلاص الخبرات من تجارب محاولات التغيير السابقة، ......





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