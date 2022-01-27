آخر تطورات سجن الحسكة ومطاردة داعش في سوريا

2022/01/27 | 17:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحسكة (سوريا)-(أ ف ب) – لا تزال القوات الكردية في شمال شرق سوريا تلاحق الخميس العشرات من الجهاديين المتحصنين داخل سجن كبير كانت تمشطه غداة استعادتها السيطرة عليه من مجموعة تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية هاجمته قبل نحو اسبوع.وأدت عملية اقتحام السجن الواقع في مدينة الحسكة والاشتباكات التي تلته إلى أكثر من 200 قتيل.[…]

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