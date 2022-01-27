2022/01/27 | 17:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الجنوبية تهزم لبنان وتقترب من التأهل للمونديال) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الجنوبية تهزم لبنان وتقترب من التأهل للمونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).