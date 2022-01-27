المالكي: ردي على من يشخصن الخلافات سيكون في الميدان السياسي والأمني

2022/01/27 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي اشترط على الإطار التنسيقي إشراكهم في الحكومة الجديدة من دون المالكي.

وقال المالكي في تغريدة على تويتر، ان ردي على من يتجاوز ويشخصن الخلافات السياسية الوطنية سيكون في الميدان السياسي والامني، دفاعا عن العراق وامن المواطنين ومصالحهم وكف اذى الذين يستهينون بالدماء، ويصادرون الاموال والممتلكات والحريات، وأضاف المالكي انه يده ممدودة لمن يبحث عن خلافات وتنفيس احقاد وكراهية، من اجل مصلحة العراق وشعبه

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