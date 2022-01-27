أي بي سي: 800 قاصر عراقي وسوري في سجن غويران تدربوا لدى داعش

2022/01/27 | 17:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..كشف تقرير لشبكة اي بي سي الامريكية ، الخميس، ان سجن غويران السوري في منطقة الحسكة والذي تعرض لهجوم عناصر داعش يضم 800 قاصر تبلغ نسبة العراقيين والسوريين 600 فرد كان قد تدرب بعضهم على عمليات تنفيذ القتل لدى التنظيم الارهابي تحت ما يسمى باشبال الخلافة .ونقل التقرير الذي ترجمته […]

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