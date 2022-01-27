تداعيات الأزمة المالية تطال أطفال لبنان.. تحذيرات ونصائح للمرحلة الصعبة

2022/01/27 | 17:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمضي ساعات بين السكاكر والشوكولا، يبيعها للزبائن وفي قلبه غصة ورغبة بتناول قطعة على الأقل، لكن ثمنها المرتفع يحول دون ذلك...هو اللاجئ محمد، ابن التسع سنوات، الذي دفعته الظروف الصعبة في لبنان إلى دخول سوق العمل والحرمان من أبسط الأحلام.

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