2022/01/27 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء.. مدير مستشفى الامام زين العابدين (ع) يتحدث عن تفاصيل استقبال المرضى بالمبادرة المجانية الثانية للعتبة الحسينية (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/27 | 17:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. مدير مستشفى الامام زين العابدين (ع) يتحدث عن تفاصيل استقبال المرضى بالمبادرة المجانية الثانية للعتبة الحسينية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء.. مدير مستشفى الامام زين العابدين (ع) يتحدث عن تفاصيل استقبال المرضى بالمبادرة المجانية الثانية للعتبة الحسينية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).