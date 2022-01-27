2022/01/27 | 17:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاكشفت وزارة العدل السعودية، اليوم الخميس، عن اتفاق عراقي - سعودي للتعاون في مجال المحاكم العدلية.وقال وكيل التخطيط والتطوير في وزارة العدل السعودية ياسر سبيس لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المركز العدلي يراقب مؤشرات الأداء للمحاكم العدلية في العراق"، مبيناً أن "أي تعاون مع العراق مرحب به ونستفيد منه".وأضاف، أن "العمل في الاتفاقية مع العراق مفيد جداً للبلدين، ونحن نعمل على التوسع في الاتفاقية والاستفادة منها لكلا الدولتين".من جانبه، أكد مدير مركز العمليات العدلي في وزارة العدل السعودية عبد الله الكرعاوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة العدل السعودية يشرفها تقديم أي تعاون ونقل الخبرات الى وزارة العدل العراقية".وأشار إلى أن "وزارته لديها اتفاقيات مع وزارة العدل العراقية والجهات المعنية، وأخذت بعين الاعتبار لتنفيذها".

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