2022/01/27 | 17:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتبه: العامري اكد للاتحاد اهمية حل خلافهم مع الديمقراطي الكردستاني

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