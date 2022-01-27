2022/01/27 | 17:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري لوفد اليكتي: استمرار الخلافات الكردية سينعكس على وضع العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري لوفد اليكتي: استمرار الخلافات الكردية سينعكس على وضع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).