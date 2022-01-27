2022/01/27 | 17:50 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجة أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في دهوك) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _y9r20sjFXo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجة أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في دهوك) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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