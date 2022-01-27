2022/01/27 | 17:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FHWxNuRmnjM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عادل الركابي : "اليونيسيف" وفرنسا يؤهلان دور المشردين في العراق) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عادل الركابي : "اليونيسيف" وفرنسا يؤهلان دور المشردين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).