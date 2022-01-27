2022/01/27 | 17:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u11xqY07pDg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. راي الأغلبية مع عمار برهان | الرعاية.. هل يكفي راتبها للحماية الاجتماعية؟) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. راي الأغلبية مع عمار برهان | الرعاية.. هل يكفي راتبها للحماية الاجتماعية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).