2022/01/27 | 17:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة صالح والحلبوسي يؤكدان أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح والحلبوسي يؤكدان أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح والحلبوسي يؤكدان أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).