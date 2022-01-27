2022/01/27 | 17:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إنقاذ 17 مواطن بينهم أطفال ونساء حاصرتهم النيران في الديوانية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 17:53

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنقاذ 17 مواطن بينهم أطفال ونساء حاصرتهم النيران في الديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنقاذ 17 مواطن بينهم أطفال ونساء حاصرتهم النيران في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).