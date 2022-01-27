الوضع السياسي والأمني على طاولة لقاء يجمع رئيس الجمهورية والحلبوسي

2022/01/27 | 17:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الخميس، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

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وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقى "ناس" نسخة منه، (27 كانون الثاني 2022)، "استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس الجمهورية برهم صالح، وجرى، خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد".

وأضاف البيان، "كما وتم التأكيد على أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومةٍ تحمي المصالح العليا للبلاد وتلبي متطلبات الشعب".

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