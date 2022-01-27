تفاصيل لقاء العامري مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني

2022/01/27 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المكتب الإعلامي، لرئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الخميس، تفاصيل لقائه مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "العامري استقبل وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة باڤال طالباني في مكتبه في بغداد، وناقش اللقاء سبل معالجة الانسداد السياسي الحاصل وضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات للوصول الى نتائج واقعية ومقبولة تعتمد الأطر الدستورية والاعراف السياسية التي بنيت عليها العملية السياسية".

وأكد العامري، بحسب البيان، على "اهمية ايجاد حل للخلاف بين طرفي المعادلة في اقليم كردستان"، مبينا أن "استمرار الخلافات وتعقيدها ستنعكس على كل العراق كما هو الخلاف بين باقي المكونات".

من جانبه أكد وفد الاتحاد الوطني: "ضرورة توحيد الرؤى السياسية والاستمرار بالحوارات والتوصل الى تفاهمات تلبي طموح الشعب العراقي".

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