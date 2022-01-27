"الفرصة الأخيرة".. ترقب سياسي وشعبي للقاء الصدر والإطار التنسيقي

2022/01/27 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في الشأن السياسي العراقي أحمد الشريفي، اليوم الخميس، ان كل الأطراف السياسية والشعبية تترقب للقاء "الفرصة الأخيرة" بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.وقال الشريفي، لـ"بغداد اليوم"، ان "كل الأطراف السياسية والشعبية تترقب للقاء "الفرصة الأخيرة" بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، الذي من المؤمل ان يعقد اليوم في العاصمة العراقية بغداد، والذي سيضم زعيم التيار مقتدى الصدر وقيادات الاطار الخط الأول".وبين ان "هذا الاجتماع يعتبر هو الفرصة الأخيرة لحل الأزمة بين الطرفين، او يكون اخر لقاء وتوجه الصدر نحو حكومة الأغلبية وذهاب قوى الإطار نحو المعارضة او المقاطعة، كما ان ذهاب جزء من الإطار مع التيار في حكومة الأغلبية امر وارد جداً، لكن الأمور مجهولة حتى اللحظة، والكل ينتظر لقاء الفرصة الأخيرة".

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