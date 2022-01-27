انطلاق مباراة المنتخب العراقي ونظيره الإيراني

2022/01/27 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

انطلقت، قبل قليل، مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الإيراني على أرض ملعب آزادي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال قطر.وتعد المباراة مصيرية وصعبة لأن من شأنها أن تحدد مصير منتخبنا الوطني في مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم في قطر.ودخل أسوُد الرافدين المباراة في ظل غياب العديد من اللاعبين المؤثرين، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابتهم بفيروس كورونا، لذا فإن المواجهة ستكون في غاية الصعوبة، ما يحتم على اللاعبين بذل مجهود أكبر لحسم النتيجة والعودة بنقاط المباراة.ويقود اللقاء طاقم تحكيم أسترالي مؤلف من كريستوفر بيث حكماً للساحة، ومساعديه انتون سشيتين واشلي بيتشام بالإضافة إلى الحكم الرابع شون ايفانز وعوني حسونة مقيماً للحكام.واختتمَ المنتخبُ الوطنيّ، مساء امس، تدريباته في ملعبِ ازادي الذي احتضن المباراة، اليوم، بقيادة المدرب زيليكو بيتروفيتش، الذي وجه اللاعبين بزيادة التركيز الذهني للخروج بنتيجة ايجابية وتحقيق النقاط الثلاث والحفاظ على أمل المنتخب في التأهل الى كاس العالم.

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