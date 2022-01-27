العراق.. الكاظمي في زيارة أمنية وإنسانية إلى محافظ البصرة

2022/01/27 | 17:57 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في زيارة مفاجئة، وصل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الخميس، إلى محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، للوقوف على الأوضاع فيها.وهذه هي الزيارة السادسة للكاظمي إلى محافظة البصرة التي تعتبر من أغنى المحافظات العراقية لما تمتلكه من ثروة نفطية كبيرة ومنافذ برية وبحرية.

وعلى عكس العادة، زار الكاظمي فور وصوله أكاديمية المحاربين الصغار لرعاية الأطفال من ذوي الهمم.



وتأتي زيارته بعد انتشار مقطع فيديو يناشد فيه الأطفال رئيس الحكومة بضرورة الاطلاع على أوضاعهم.

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ووصف الكاظمي أطفال الأكاديمية، في كلمة له، بأنهم محاربون من أجل الحياة، وليس من أجل الحرب، وعبّر عن سعادته للقائهم.

واطلع الكاظمي على وسائل الرعاية والتعليم المبذولة في سبيل تيسير اندماج هؤلاء الأطفال وضمان تلقيهم الرعاية التي يستحقونها.

الكاظمي خلال الزيارة

الكاظمي خلال الزيارة

الكاظمي خلال الزيارة

كما وجه الكاظمي بمنح الأكاديمية قطعة أرض لإقامة مبنى لها بعد أن تأخرت لخمس سنوات ووجّه وزارة الصحة بالتكفل بكامل الرعاية الصحية للملتحقين وتأمين حاجاتهم الأساسية وسد النواقص وبما يرتقي بمستوى الخدمة المقدمة للأطفال من ذوي الهمم.

وقال وزير الصحة العراقية، هاني العقابي، لـ"العربية.نت" إن "زيارة رئيس الحكومة اليوم إلى محافظة البصرة، تعطي دافعاً أكبر للحكومة العراقية للاهتمام بهذه الشريحة المهمة من خلال تخصيص الأموال اللازمة ومراكز التأهيل ليكون لهم دور مهم في الحياة الاجتماعية".

من زيارة الكاظمي للبصرة

وأضاف أن "الكاظمي اطلع على الأوضاع الصحية في المحافظة وأصدر مجموعة من التوجيهات".

وعلى صعيد آخر، وخلال زيارته إلى البصرة، اجتمع الكاظمي بالقيادات العسكرية والأمنية في المحافظة واستمع إلى إيجاز عن الأوضاع الأمنية فيها، وخطة الأجهزة الأمنية في تأمين المدن والنواحي والطرق الخارجية الرابطة بين البصرة وبقية المحافظات.

كما تابع الكاظمي تفاصيل الجهد الأمني والاستخباري، ومستوى الاحتياط والتعبئة، فضلاً عن خطط العمل اليومية، وخطط الطوارئ التي تعتمدها القوات الأمنية العراقية.

وشدد الكاظمي على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وعدم التراخي إزاء كل ما من شأنه أن يهدد أمن البصرة واستقرارها، وأهمية متابعة عصابات الجريمة المنظمة وملاحقة أفرادها وتقديمهم للعدالة دون أدنى تهاون.

وقبل أن يختتم زيارته، التقى رئيس الحكومة العراقية بمجموعة من الموظفين الحكوميين والمواطنين خلال جولة، شملت عدداً من شوارع المحافظة، بما فيها كورنيش شط العرب.

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