نصيف: دعوتي في المحكمة الاتحادية ليست ضد طرف معين

2022/01/27 | 17:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الخميس , ان الدعوى التي قدمتها للمحكمة الاتحادية المتعلقة بتحديد الجهة التي يقدم اليها الكتلة الأكبر ليس ضد طرف معين , وانما لتأسيس عرف للمراحل الدستورية المقبلة , مبينة ان قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشان شرعية الجلسة أسس عرف مستقبلي بتحديد دور […]

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