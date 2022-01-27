الدفاع المدني يعلن إنقاذ 17 مواطناً حاصرتهم النيران داخل منازلهم بالديوانية

2022/01/27 | 18:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن انقاذ 17 مواطنا بينهم نساء واطفال حاصرت النيران منازلهم وسط الديوانية.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز إن “فرق الدفاع المدني استنفرت لإنقاذ 17 مواطنا اغلبهم نساء واطفال حاصرتهم ألسنة اللهب واختنقوا بسبب نواتج وانبعاثات الحريق، بعد ان امتدت النيران التي كان مصدرها فرن […]

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