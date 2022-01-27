أردوغان يعلن موعد زيارته إلى الإمارات دون إشارة إلى

2022/01/27 | 18:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن موعد زيارته المرتقبة إلى الإمارات، دون إشارة إلى موعد الزيارة التي تحدث عنها سابقا إلى المملكة العربية السعودية، متوقعا فترة جديدة من التعاون الإقليمي على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

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