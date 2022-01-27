العامري لوفد الاتحاد الوطني: استمرار الخلافات وتعقيدها ستنعكس على كل العراق

2022/01/27 | 18:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ استقبل رئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري في مكتبه في بغداد اليوم الخميس وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة باڤال طالباني.وناقش اللقاء سبل معالجة الانسداد السياسي الحاصل وضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات للوصول الى نتائج واقعية ومقبولة تعتمد الأطر الدستورية والاعراف السياسية التي بنيت عليها العملية السياسية.وأكد العامري على اهمية ايجاد حل […]

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