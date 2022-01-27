الفيلم الياباني - قيادة سيارتي - رحلة لاكتشاف الذات - علي المسعود

2022/01/27 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود الفيلم الياباني " قيادة سيارتي " رحلة لاكتشاف الذات"Drive My Car"عادت السينما اليابانية الى مهرجان (كان) ـ بفيلم ( قيادة سيارتي ) للمخرج" ريوسوكي هاماجوتشي ".



تدور أجزاء كبيرة من الفيلم الذي تبلغ مدته ثلاث ساعات داخل سيارة الفيلم مقتبس من قصة قصيرة للكاتب الياباني هاروكي موراكامي تحمل نفس الاسم و مطعمة بقصتين أخريين من نفس المجموعة القصصية المعنونة “رجال بلا نساء” ، هو واحد من أجمل الت ......





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