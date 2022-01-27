الاديبة والانتحار من فرجينيا الامريكية إلى عنايات المصرية - شوقية عروق منصور

2022/01/27 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شوقية_عروق_منصور الأديبة والانتحار من فرجينيا الامريكية الى عنايات المصرية قضية انتحار الأدباء ليست قضية جديدة على عالم الأدب والموت، ودائماً كنت اعتبر أشهر عملية انتحار كانت للكاتب الأمريكي ارنست همنغواي الحاصل على جائزة نوبل ، و مؤلف الروايات العالمية مثل " الشيخ والبحر ، ومرتفعات كليمنجاروا " والذي قررعام 1961 أن يضع حداً لحياته، بأن وضع فوهة البندقية في فمه وأطلق النار .



ومن خلال الدراسات التي كتبت ......





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