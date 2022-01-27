اجراءات امنية مشددة غرب الانبار اثر عاصفة ترابية كثيفة

2022/01/27 | 18:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني، الخميس، بفرض اجراءات أمنية مشددة جراء حدوث عاصفة ترابية ادت الى انعدام الرؤيا في مناطق غرب الانبار .وقال المصدر لوكالة /المعلومة/ ان “القوات الامنية اتخذت اجراءات مكثفة على خلفية حدوث عاصفة ترابية مصحوبة بكتلة باردة ادت الى انعدام الرؤيا غرب الانبار”.واضاف، أن “مداخل ومخارج المناطق المحررة شهدت انتشارا […]

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