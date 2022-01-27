تصفيات مونديال قطر.. أستراليا تقسو على فيتنام برباعية واليابان تتجاوز الصين بثنائية

2022/01/27 | 18:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق منتخب أستراليا فوزا عريضا على

نظيره الفيتنامي 4-0 في المباراة التي

جمعتهما اليوم الخميس ضمن الجولة

السابعة للمجموعة الثانية من التصفيات

الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر.

وتناوب على تسجيل رباعية أ

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