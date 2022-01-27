بينها موعد جلسة الحسم.. قرارات جديدة حول منصب رئيس الجمهورية

2022/01/27 | 18:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت رئاسة مجلس النواب، اليوم

الخميس، اليوم الخميس، قرارين حول

الإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس

الجمهورية.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، إنه "عقدت رئاسة

مجلس النواب، اليوم

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