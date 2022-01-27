بعد ايجاد ثغرة .. الدفاع المدني ينقذ 17 مواطنا حاصرتهم النيران في الديوانية

2022/01/27 | 18:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق الدفاع المدني سارعت لتطويق النيران.

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