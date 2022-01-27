مخرجات اجتماع اللجنة الدائمة للاجئين برئاسة الأعرجي

2022/01/27 | 18:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الخميس، اجتماعا للجنة الدائمة للاجئين، لبحث أوضاع اللاجئين العراقيين.

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وذكر بيان للمستشارية تلقى "ناس" نسخة منه، (27 كانون الثاني 2022)، إنه "ضم الاجتماع، نائب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وممثل وكيل جهاز المخابرات الوطني العراقي وسكرتير اللجنة الدائمة، مبينة أنه "جاء الاجتماع لمناقشة وضع اللاجئين في العراق وفق قانون اللجوء ٥١ لسنة ١٩٧١، وآليات تطوير عمل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين وتفعيل مهامها، بما ينسجم مع المصالح الوطنية والتزامات العراق الدولية".

وأضافت، "وخلص الاجتماع إلى التوصية بإنضاج محاور الرؤية الوطنية المطلوبة لتنظيم وضع اللاجئين في العراق، من خلال فريق عمل مشترك، ليتم عرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة".

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