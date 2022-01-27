مانشستر يونايتد يتابع لاعبه العراقي زيدان اقبال في مباراتنا مع ايران (صورة)

2022/01/27 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يتابع الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الانكليزي، اليوم الخميس، لاعبه العراقي زيدان اقبال في مباراتنا امام المنتخب الايراني في تصفيات كأس العالم.

ونقل النادي اعتزاز زيدان اقبال باللعب لمنتخب بلاده العراق:

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